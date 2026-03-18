Минздрав рекомендует направлять к психологу женщин, не планирующих детей
Россиянок в возрасте 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
«При указании "0" на вопрос 61 анамнестической анкеты ("Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся") рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», - говорится в документе.
