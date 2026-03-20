НЕсладкая жизнь

Проблема сахарного диабета остается одной из самых актуальных в области эндокринологии. Только в России такой диагноз имеют около пяти миллионов человек. В мире же эта цифра приближается к отметке в один миллиард пациентов. Даже при нынешнем уровне медицины от этого заболевания не застрахованы ни дети, ни взрослые, ни пожилые люди. Что же такое сахарный диабет и с чем его едят, расскажет Псковская Лента Новостей.

Научная справка

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое возникает в случаях, когда поджелудочная железа либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый железой гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году диабетом страдали 14% взрослых в возрасте от 18 лет и старше, что на 7% больше, чем в 1990 году. В том же году более половины (59%) живущих с диабетом взрослых в возрасте от 30 лет и старше не принимали препаратов для контроля своего заболевания.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора заявила, что показатели распространения сахарного диабета среди населения в РФ вызывают беспокойства, существует риск превращения болезни в эпидемию.

«Мы видимо по другим показателям (...) речь идет о показателях распространенности сахарного диабета, болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», - сказала Голикова.

По ее словам, во многом эта связано с поведением и пищевыми привычками населения.

Само заболевание делится на два типа. Существует диабет первого типа, который раньше назывался инсулинозависимым, юношеским или детским. Для него характерна недостаточная выработка инсулина, и пациенту необходимо ежедневное введение доз инсулина, назначенных врачом.

Диабет второго типа отличается от своего «коллеги» тем, что организм по различным причинам перестает воспринимать инсулин. Это называется – инсулинорезистентность. Данная форма заболевания встречается, как правило, у пожилых людей. Не обходит стороной заболевание и людей с избыточной массой тела, либо страдающих гипертонией.

Достаточно емкую точку зрения по проблеме сахарного диабета озвучила врач-эндокринолог с 32-летним стажем, заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы Елена Ильяшенко.

По ее словам, в нынешних реалиях существует тенденция по размытию границ между привычными диабетами первого и второго типа. Диабет второго типа стал выявляться у детей и молодых людей, что подтверждает официальная статистика Псковской области. А диабет первого типа стал появляться у людей, перешагнувших возрастную отметку в 40 лет. Этому, по мнению Елены Ильяшенко, поспособствовала эпидемия COVID-19 и возросшая вирусная нагрузка на организм.

«В простонародье, основная масса диабета — это первый и второй тип. Хотя в медицинских кругах всё больше и больше мы говорим о том, что это не совсем правильное разделение. Очень часто диабет второго типа потихоньку переходит в инсулинозависимый. В последние годы мы заметили, что после вирусной нагрузки в разгар эпидемии COVID-19 очень часто стали болеть диабетом первого типа взрослые люди, как мы говорим, диабет первого типа пожилых. Это люди после сорока с типичной картиной, как это происходит у детей и у молодых людей, развития диабета первого типа».

Также врач отметила тревожную тенденцию, схожую с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – диабет «молодеет». За последние 10-15 лет диагноз стал выявляться во все более раннем возрасте.

«Однозначно, сейчас есть тенденция на "омоложение" диабета. Это происходит в последние лет 10, а может и 15. Связано это, к сожалению, с нашим образом жизни, с нашим питанием. Появился диабет второго типа у детей и у подростков, чего раньше не было. По статистике он присутствует в Псковской области. Чаще всего это люди с избыточным весом».

Немного статистики: всего в Псковской области от диабета страдают 35 118 человек, из них 309 детей. Сахарный диабет первого типа диагностирован у 3 028 псковичей, а второго типа - у 32 159 жителей региона. Среди детей диабет первого типа подтвержден у 301 человека, сахарным диабетом второго типа страдают восемь несовершеннолетних.

Чем опасно?

Заболевание может по-разному сказываться на самочувствии человека. Распространенным следствием неконтролируемого диабета является гипергликемия, или же повышенный уровень содержания сахара в крови. Со временем это приводит к серьезному повреждению систем организма, особенно нервной и кровеносной.

Встречается также и «обратная сторона медали» – гипогликемия. Это также опасное состояние. При нем уровень глюкозы в крови очень низкий. Резкое снижение сахара, к слову, является симптомом многих заболеваний, не только сахарного диабета, и встречается даже у относительно здоровых людей. Вспомните свое состояние, когда вы просыпаетесь утром, либо же выходите с работы и в животе урчит так, что весь автобус слышит. Человеку свойственно при этом испытывать раздражительность, головокружение – это также симптомы гипогликемии. Именно поэтому «опытные» диабетики иногда носят в карманах, например, конфеты, чтобы быстро повысить уровень сахара до нормальных значений.

Но и это еще не все. У многих диабетиков из-за повреждения нервных волокон и нарушения кровообращения развиваются патологические изменения стоп. Появляется, так называемая, «диабетическая стопа». Характеризуется появлением язв на ногах, что в итоге может привести даже к ампутации.

Повреждение кровеносных сосудов глаз при диабете может привести к необратимой потере зрения.

Как распознать?

Симптомы сахарного диабета могут возникнуть внезапно. Например, при диабете второго типа они могут скрываться годами.

Типичными симптомами являются:

сильная жажда;

учащенное мочеиспускание;

помутнение зрения;

повышенная утомляемость;

непреднамеренная потеря веса.

Елена Ильяшенко отметила, что диабет второго типа стал протекать достаточно незаметно. Пациенты могут годами не подозревать о своем диагнозе до тех пор, пока не наступают вышеперечисленные фатальные осложнения:

«Очень часто диабет второго типа развивается постепенно. Бывает, люди очень часто ходят с высокими показателями глюкозы в крови, около 15-16 или даже 20 ммоль на литр. И при этом их ничего не беспокоит. Могут ходить даже годами, к врачу попадают часто, когда уже случается какая-то катастрофа. Чаще всего это сосудистая катастрофа, например, инфаркт, инсульт или потеря нижних конечностей. И когда начинаешь собирать анамнез, то оказывается, что вот, посмотрите: три года назад у вас уже был сахарок немножко повышен, семь ммоль на литр. Получается, что он уже три года ходит с диабетом и не знает об этом».

Как с этим жить?

Предыдущий блок, как может показаться, должен был запугать читателей, а также людей с имеющимся диагнозом. Ни в коем случае. Живется людям с диабетом, конечно, непросто. Ведь необходимо следить за своим рационом, постоянно измерять уровень сахара в крови, внимательно относиться к своему самочувствию и не допускать критических изменений уровня глюкозы.

Да, жизнь диабетика нелегка, но не настолько, чтобы замкнуться, повесить на себя клеймо «ДИАБЕТИК» и сидеть, смиренно ждать своей участи.

Отнюдь. Мир полнится примерами людей с сахарным диабетом, которые ведут абсолютно нормальный образ жизни, занимающихся спортом и другими своими увлечениями. Они спокойно заводят семьи и доживают до глубокой старости. По многим вы даже не поймете, что они имеют такой серьезный диагноз.

Вот и Елена Ильяшенко рекомендует не закрывать глаза на очевидные симптомы. Крайне важно прислушиваться к своему организму, что в последнее время, по ее словам, становится хорошей тенденцией:

«Самое главное — не бояться врачей, идти к ним. Идти, хотя бы, к терапевту. В идеале, конечно, хотя бы раз попасть к эндокринологу. Массовая диспансеризация — это, на самом деле, очень хорошо, много случаев диабета выявляется. Сейчас люди стали больше поворачиваться к себе. Если есть такой диагноз и даже, если его нет, то главное соблюдать правила правильного питания, физическая активность должна быть обязательно. Режим труда и отдыха тоже никто не отменял. Это банальные вещи, но очень важные».

Помочь распознать первые признаки диабета, действительно, может диспансеризация, которая проводится во всех лечебных учреждениях первичного звена. Час, проведенный в поликлинике, может спасти вам жизнь.

Выявляется заболевание перечнем клинических и биохимических анализов крови и измерением уровня глюкозы.

Помощником каждому гражданину может выступить и интернет. Но тут нужно опасаться различных форумов и сайтов, посидев на которых можно найти у себя не только диабет, но и такие диагнозы, о которых медицина слыхом не слыхивала.

На данный момент одним из проверенных порталов, публикующим достоверную информацию, является федеральный ресурс «Про диабет». На нем собраны данные о двух распространенных типах диабета, об особенностях этого заболевания у детей и беременных, а также методы диагностики и профилактики. Ресурс предназначен для пациентов с сахарным диабетом, их родных и близких, чья поддержка важна в управлении заболеванием, а также для экспертного сообщества и всех, кто заботится о здоровье.

Работа началась в августе 2025 года в социальных сетях, за этот период аудитория ресурса «Про диабет» в Telegram и «ВКонтакте» составила более 5,5 тысячи человек, а общее количество просмотров превысило 300 тысяч.

Что же делать?

Ответ очевиден – обращаться к врачу. Казалось бы, что может быть проще? Но даже такая понятная рекомендация иногда не мотивирует людей уделить внимание своему здоровью на том этапе, когда организм еще подает «звоночки», прежде чем раздастся «набат».

По словам врача-эндокринолога Елены Ильяшенко, особенностям жизни с таким диагнозом пациентов обучают в Школах сахарного диабета, которые очень популярны в Псковской области. Там объясняют базовые особенности заболевания, а также учат контролировать свое состояние, чтобы жить нормальной жизнью:

«Если человек получает инсулинотерапию и у него планируется, например, физическая нагрузка, то человек должен понимать, что эта нагрузка будет и что он должен быть подготовлен к этому. Перед нагрузками нельзя пропускать приём пищи, может быть, стоит подрегулировать дозу инсулина. Для этого все пациенты обучаются в Школе сахарного диабета. Они популярны, они есть в Псковской области, их посещают люди. Это очень хорошее подспорье».

А профилактика на деле проста и очевидна: здоровый образ жизни, контроль над весом и внимательное отношение к сигналам организма. Соблюдая эти простые правила, можно значительно облегчить свою жизнь.

«Ваше здоровье нужно только вам и больше никому, это ваше богатство. Понятно, что каждый - хозяин своего здоровья и может им распоряжаться, как хочет. Но в последнее время люди больше думают о себе и понимают, что это нужно только им», – таково напутствие Елены Ильяшенко всем, кто по каким-либо причинам игнорирует свои симптомы, либо ждет того самого «жареного петуха», чей острый клюв поспособствует развить в себе полезную привычку следить за своим здоровьем.

Подводя итог, можно сказать, что диабет, хоть и является опасным и распространенным заболеванием, успешно поддается лечению. Если в середине XX века диабетикам назначался так называемый «бычий» инсулин, получаемый от крупного рогатого скота, то в XXI веке он успешно синтезируется в лабораториях, имеет широкое распространение в аптечных сетях и выдается бесплатно людям с подтвержденным диагнозом. Важно не бояться потенциального заболевания. Бояться нужно своего бездействия и игнорирования сигналов собственного организма. Чем раньше вы начнете слышать самого себя, тем проще будет специалистам вам помочь и тем проще и продолжительнее станет ваша жизнь.

Андрей Николаев