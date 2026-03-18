Игорь Иванов: День воссоединения Крыма с РФ стал поистине историческим

День воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополя с Российской Федерацией стал историческим. Такое мнение озвучил в своем поздравлении председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Сердечно поздравляю вас с днём воссоединения Крыма с Россией! 18 марта 2014 года стало поистине историческим днём, когда была восстановлена справедливость, а Крым и город-герой Севастополь вернулись в родную гавань — домой, в Россию. Это событие навсегда вписано в летопись нашего государства как торжество воли народа, его права на самоопределение и свободный выбор. Крым и Россию связывают глубокие исторические корни, уходящие в глубь веков. Это земля русской ратной славы и воинской доблести, православия, место, где веками переплетались судьбы и культуры многих народов. Воссоединение Крыма с Россией подтвердило нерушимость этих связей и стало символом единства и сплочённости нашего многонационального народа», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил особую значимость этого события для профсоюзного сообщества.

«Профсоюзные организации Республики Крым и города Севастополя стали неотъемлемой частью Федерации независимых профсоюзов России. Мы работаем в едином строю, решая общие задачи по защите трудовых прав и социальных интересов работников, укреплению социального партнёрства, повышению качества жизни людей труда. Совместная работа профсоюзов всех регионов нашей страны — от Пскова до Крыма — наглядно демонстрирует, что нас объединяют общие ценности, общие цели и искренняя забота о людях. Единство народов России — наша главная сила. Вместе мы способны преодолеть любые трудности и сделать жизнь наших граждан достойной и благополучной. Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» - подытожил Игорь Иванов.