Закрепившего на теле 2,5 млн рублей контрабандиста оштрафовали в Себеже

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении контрабандиста-миллионера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, в июне прошлого года подсудимый Ахмедов принял решение о контрабандном вывозе через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных средств для их использования за пределами РФ.

С этой целью подсудимый на своем теле при помощи пищевой пленки закрепил 500 денежных билетов номиналом 5000 рублей, а денежные средства в сумме 494 800 рублей поместил в карманы брюк. После прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста «Бурачки» Псковской таможни в качестве водителя транспортного средства марки Mercedes-Benz C 180, где умышленно не задекларировал в установленном законом порядке денежные средства в размере 2 994 800 рублей.

Деньги обнаружили в результате проведенного личного таможенного досмотра.

Уголовное дело возбуждено по материалам Псковской таможни.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 789 603 рублей 60 копеек.