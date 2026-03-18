 
Общество

Закрепившего на теле 2,5 млн рублей контрабандиста оштрафовали в Себеже

0

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении контрабандиста-миллионера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, в июне прошлого года подсудимый Ахмедов принял решение о контрабандном вывозе через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных средств для их использования за пределами РФ. 

С этой целью подсудимый на своем теле при помощи пищевой пленки закрепил 500 денежных билетов номиналом 5000 рублей, а денежные средства в сумме 494 800 рублей поместил в карманы брюк. После прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста «Бурачки» Псковской таможни в качестве водителя транспортного средства марки Mercedes-Benz C 180, где умышленно не задекларировал в установленном законом порядке денежные средства в размере 2 994 800 рублей.

Деньги обнаружили в результате проведенного личного таможенного досмотра.

Уголовное дело возбуждено по материалам Псковской таможни.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 789 603 рублей 60 копеек.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026