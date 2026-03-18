Ввоз 20 тонн авокадо запретили на границе в Псковской области

20 тонн авокадо не прошли контроль на границе в МАПП Убылинка, расположенном в Пыталовском районе Псковской области. Транспортировка осуществлялась из Нидерландов, а происхождением фрукты были из Перу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалисты установили, что данные о получателе фруктов, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали сведениям на маркировочных этикетках.

Ввоз данной партии авокадо на территорию Российской Федерации запретили.