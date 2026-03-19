Новые общественные пространства появляются в Пскове — Борис Елкин

Несколько общественных пространств благоустроят в Пскове в этом году. Подробнее о запланированных работах рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Завершается благоустройство сквера у гостиницы «Рижская»: работы планируют закончить в мае, в том числе и озеленение территории. «В этом году у нас есть еще ряд территорий, которые победили в рейтинговом голосовании. В прошлом году наши горожане отобрали сквер на улице Звёздной, Индустриальную улицу, дом 2 и Чёртов ручей», — отметил Борис Елкин.

На Чёртовом ручье создают набережную для прогулок. По словам градоначальника, используют сразу несколько механизмов финансирования: в рамках «Формирования комфортной городской среды» (ФКГС) и инициативного бюджетирования. «Кажется, что здесь всего 5 миллионов, здесь 10, а совокупно получается целая территория, новые общественные пространства появляются в городе».