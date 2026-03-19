Новые общественные пространства появляются в Пскове — Борис Елкин

Несколько общественных пространств благоустроят в Пскове в этом году. Подробнее о запланированных работах рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Завершается благоустройство сквера у гостиницы «Рижская»: работы планируют закончить в мае, в том числе и озеленение территории. «В этом году у нас есть еще ряд территорий, которые победили в рейтинговом голосовании. В прошлом году наши горожане отобрали сквер на улице Звёздной, Индустриальную улицу, дом 2 и Чёртов ручей», — отметил Борис Елкин.
На Чёртовом ручье создают набережную для прогулок. По словам градоначальника, используют сразу несколько механизмов финансирования: в рамках «Формирования комфортной городской среды» (ФКГС) и инициативного бюджетирования. «Кажется, что здесь всего 5 миллионов, здесь 10, а совокупно получается целая территория, новые общественные пространства появляются в городе».
В Корытовском парке создадут спортивные и детские зоны, прогулочные дорожки, парковочные места и площадку для выгула животных. «Эту территорию мы в ближайшее время планируем выставить на торги. Сейчас проект находится на экспертизе, надеюсь, что в течение месяца мы проведем торги, и, собственно, уже начнём реализовывать этот немаловажный проект», — сообщил Борис Елкин
Постепенно в Пскове переходят и к благоустройству небольших межквартальных территорий. «Мы ушли от больших территорий, которые будем реализовывать в рамках программы, и переходим к небольшим межквартальным территориям», — пояснил глава города. Теперь выберут пять победителей рейтингового голосования, чтобы больше горожан могли реализовать свои идеи. «Это важно для жителей, потому что это те территории, которые находятся рядом с их домом», — добавил Борис Елкин.
Также Борис Елкин отметил, что в этом году Псков впервые победил в конкурсе «Малые города и поселения».
«В ближайшее время, буквально через неделю, будет объявлено новое голосование по "Формированию комфортной городской среды" на следующий год», — дополнил он.
