Наталья Федорова призвала псковичей сохранять мелиоративные каналы

Ситуация с весенним паводком находится под пристальным наблюдением местных властей, заверила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Наталья Фёдорова отметила, что пока серьёзных проблем не зафиксировано: единственный всплеск уровня воды пришёлся на выходные, когда начался ледоход на реке Великой. «Был небольшой подъём уровня воды — но без подтоплений. Поэтому пока то, что связано с реками, основной период прошёл, но ситуацию мы по‑прежнему держим на контроле», — уточнила она.
Особое внимание она обратила на действия самих жителей: по словам Натальи Фёдоровой, порой люди невольно усугубляют ситуацию, нарушая правила водоотведения.
В завершение глава округа обратилась к жителям с убедительной просьбой «не делать таких действий и прочищать, если рядом есть какие‑то существующие мелиоративные каналы или канавки, не захламлять их. Тогда риск подтопления будет намного меньше».