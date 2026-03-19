Наталья Федорова призвала псковичей сохранять мелиоративные каналы

Ситуация с весенним паводком находится под пристальным наблюдением местных властей, заверила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Поступает ежедневный прогноз от МЧС, комитета по ГО и ЧС. И у руководства, то есть у нас, эта ситуация находится на полном контроле. Почему? Потому что есть населённые пункты вдоль рек и, соответственно, риски: мы уже знаем возможные зоны подтопления, поэтому начальники территориальных отделов теперь тоже мониторят ситуацию, выезжая на место каждый день и связываясь с активными жителями», — пояснила глава Псковского округа.

Наталья Фёдорова отметила, что пока серьёзных проблем не зафиксировано: единственный всплеск уровня воды пришёлся на выходные, когда начался ледоход на реке Великой. «Был небольшой подъём уровня воды — но без подтоплений. Поэтому пока то, что связано с реками, основной период прошёл, но ситуацию мы по‑прежнему держим на контроле», — уточнила она.

Особое внимание она обратила на действия самих жителей: по словам Натальи Фёдоровой, порой люди невольно усугубляют ситуацию, нарушая правила водоотведения.

«Иногда люди пренебрегают элементарными правилами. Перекрывают мелиоративные каналы или засыпают их — это ещё хуже, — устанавливают неправильно заборы, то есть сужают пространство, примыкающее к дороге, затеняя её, делают какие‑то насаждения самовольно. Всё это, конечно, приводит к негативным последствиям — в том числе к подтоплению территорий, потому что существовавшая система мелиоративных каналов на бывших полях как раз и предохраняла низкую местность от подтоплений», — подчеркнула она.

В завершение глава округа обратилась к жителям с убедительной просьбой «не делать таких действий и прочищать, если рядом есть какие‑то существующие мелиоративные каналы или канавки, не захламлять их. Тогда риск подтопления будет намного меньше».