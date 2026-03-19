Псковичи могут зарегистрироваться на конкурс «Быть, а не казаться»

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с Движением Первых и центром «Воин» при поддержке Ассоциации Добро.рф.

В этом году участникам доступны шесть номинаций. Впервые запущена номинация «Быть примером». Она адресована специалистам, которые работают с детьми и подростками, требующими особого педагогического внимания.

Традиционно будет представлена номинация «СВОй наставник» для участников специальной военной операции. Год назад в ней приняли участие более полутора тысяч ветеранов, 20 из них стали победителями.

Также среди номинаций: «Начинающий наставник» — для тех, кто только делает первые шаги. «Опытный наставник» — для профессионалов с достижениями. «Наставник-лидер» — для руководителей программ. «Наставник на службе» — для представителей силовых структур и военно-патриотических организаций.

В этом году к конкурсу впервые смогут присоединиться граждане Республики Абхазия.