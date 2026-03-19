Псковичи могут зарегистрироваться на конкурс «Быть, а не казаться»

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с Движением Первых и центром «Воин» при поддержке Ассоциации Добро.рф.
Изображения: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
В этом году участникам доступны шесть номинаций. Впервые запущена номинация «Быть примером». Она адресована специалистам, которые работают с детьми и подростками, требующими особого педагогического внимания.
Традиционно будет представлена номинация «СВОй наставник» для участников специальной военной операции. Год назад в ней приняли участие более полутора тысяч ветеранов, 20 из них стали победителями.
Также среди номинаций: «Начинающий наставник» — для тех, кто только делает первые шаги. «Опытный наставник» — для профессионалов с достижениями. «Наставник-лидер» — для руководителей программ. «Наставник на службе» — для представителей силовых структур и военно-патриотических организаций.
В этом году к конкурсу впервые смогут присоединиться граждане Республики Абхазия.
За два года проведения конкурс объединил более 120 тысяч участников. Регистрация открыта до 12 апреля, подать заявку можно на сайте ФГАИС «Молодежь России».
Принять участие в конкурсе могут студенты, работники образовательных организаций, ветераны и участники боевых действий, сотрудники силовых ведомств, а также участники и руководители патриотических объединений от 16 лет.
Сразу после регистрации участники приступят к выполнению заданий отборочного этапа, включающих в себя запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний.
В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников. На площадке их ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.
Конкурс «Быть, а не казаться!» направлен на выявление и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также для формирования кадрового резерва в воспитательной сфере, выявления новых лидеров мнений, среди которых в том числе участники и ветераны специальной военной операции.