Себежанин в новом выпуске кулинарного реалити-шоу готовил морепродукты и остался в проекте 

Себежанин Владислав Павлов продолжит бороться за победу в проекте «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница!». В новом выпуске шоу участникам предстояло познакомиться с морепродуктами, познать искусство креативной подачи блюд и тонкости японской кухни.

В начале программы участники получили бонусное задание на время - разгрузить фуру со льдом. Каждый должен был принести в студию ледяной куб и узнать, что внутри, разбив его. Владислав Павлов показал хорошее время, силу и первым справился с заданием, достав из своего куска льда вонголе, а потом помог еще нескольким участникам. Ведущий, шев-повар Константин Ивлев, окрестил его «дровосеком» и пообещал бонус к выполнению первого задания.

Затем для участников провели мастер-класс по приготовлению створчатых моллюсков, после чего они приступили к готовке блюд с использованием морепродуктов. Владислав Павлов в качестве бонуса выбрал рецепт блюда (был еще вариант выбрать плюс балл), поэтому действовал четко по нему, тем не менее его «вонголе в зеленом море» показалось мастерам пересоленным, и они оценили блюдо на «четыре».

Затем участники приобщились к искусству креативной подачи и попытались угадать, для подачи каких блюд используется та или иная посуда.

Во втором испытании им нужно было приготовить авторское блюдо, которое концептуально вписалось бы в тарелку, которую участники предварительно себе выбрали. Владислав Павлов решил приготовить именной десерт, но ему пришлось уступить тарелку «подушку», которую он изначально выбрал, другой участнице, и выбрать другую посуду - в форме устрицы. Несмотря на изначально скептическое отношение шефа Ильи Захарова к такому выбору, Владислав Павлов придумал целую историю про плаванье балерины Анны Павловой на ледоколе и смог поменять его отношение к блюду. Тем не менее получению «пятерки» и белой метки что-то помешало.

В финальной части выпуска участники приобщились к японской кухне. Сначала для них провели мастер-класс по приготовлению роллов, а затем участники закрепили полученные знания на практике, создав авторские роллы. Правда, Константин Ивлев раскритиковал практически все блюда, не увидев в них ничего авторского. Владислав Павлов схлопотал «тройку», но продолжит борьбу в проекте.