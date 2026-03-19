В Пскове открылась экспозиция, посвящённая истории Росгвардии

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» начала работу экспозиция музея истории управления Росгвардии по Псковской области. Выставка приурочена сразу к двум значимым датам, 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Экспозиция даёт посетителям возможность проследить богатую историю войск правопорядка, от их истоков до современности, с особым акцентом на деятельность регионального управления.

На выставке представлены уникальные экспонаты, среди которых исторические документы и архивные фотографии, личные вещи военнослужащих и сотрудников разных лет, награды и знаки отличия, вручённые за заслуги перед Отечеством, образцы экипировки различных эпох, элементы форменного обмундирования.

Особое место в экспозиции занимают материалы, посвящённые вкладу псковских росгвардейцев в обеспечение общественной безопасности, выполнение служебно-боевых задач и участие в специальных операциях. Отдельные стенды раскрывают повседневную работу подразделений: от охраны правопорядка до противодействия терроризму и экстремизму.

Мероприятие призвано не только сохранить историческую память, но и укрепить преемственность поколений, а также повысить престиж службы в войсках национальной гвардии.