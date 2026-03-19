В поисках точки G

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании. Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать Интернет».

Павел Дуров, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Есть в нашей реальности вещи, которые звучат как нелепая шутка, но почему-то оказываются новостями. Например, реклама нового поколения мобильного интернета: «5G — совсем скоро». Баннеры висят, ролики крутятся, дикторы, глуповато улыбаясь с голубого экрана, бодро рапортуют. Почти как про «коммунизм к 1980 году» — звучит вдохновляюще, поверить в здравом уме никому и в голову не придет.

И ведь формально не соврали. 5G действительно «скоро» – сети проложены, вышки гордо торчат в небеса. Вопрос только — относительно чего. Относительно предшественницы – 4G? Так она, родимая, уже тихо отошла в мир иной, «после долгой и продолжительной болезни», не попрощавшись. Причем ушла не потому, что уступила место технологическому прорыву, а потому что… как бы это помягче… перестала нормально работать и утратила смысл.

Мы как-то незаметно оказались в уникальной точке развития: когда будущее нам обещают быстрее, чем исчезает настоящее. 4G еще вчера была символом прогресса, а сегодня — воспоминание уровня «помнишь время, когда видео грузилось без молитвы?»

Провинция, как обычно, стала полигоном для эксперимента. Там уже несколько месяцев живут в режиме «цифрового минимализма». Интернет есть, но не всегда. В целом работает, но не все. А если все — то медленно, с мхатовскими паузами, позволяющими переосмыслить жизнь, пока прогрузится файл толщиной 20 килобайт.

Теперь, как водится, эксперимент отмасштабировали. Москва, Петербург — хоть вы и не просили, добро пожаловать в большую Россию, где скорость интернета зависит не от тарифа, а от способа блокировки.

Трогательнее всего выглядит концепция «белых сервисов». Идет борьба за безопасность, что, конечно же, приветствуется. Поэтому мобильный интернет блокируется. Но, как бы, не весь – одни приложения работают, другие — не очень, третьи — никак. Есть ли тут логика? Кто знает. Если ее не видно, это не значит, что ее нет.

Но с точки зрения пользователя это выглядит хуже: раньше у тебя был нормальный интернет. Теперь у тебя есть интернет с капризным характером. Хочет — работает, не хочет — испытывает твое терпение. Чем дальше, чем больше испытывает.

Самое интересное, конечно, последствия. Мы же не просто так последние двадцать лет строили цифровое общество. Нас приучали: платите телефоном, заказывайте через приложение, храните все в облаке, не таскайте наличку, не думайте — умный алгоритм подумает за вас.

И мы уверенно втянулись в этот цифровой блуд. Привыкли. И, чего греха таить, – полюбили.

Таксист без навигатора сегодня — это примерно, как хирург без операционной лампы. Теоретически возможно, но на себе лучше не проверять. Курьер без приложения в смартфоне — уже не курьер, а участник глупого квеста «найди подъезд, третий от помойки, если стоять спиной, рядом с березой».

А теперь представьте: этот «цифровой концлагерь» внезапно начинает лихорадить. И вот уже город-миллионник превращается в лабиринт, где люди тычутся, будто слепые котята. Навигатор взбесился и показывает чушь. Оплата не проходит. Приложение ушло в глубокую задумчивость.

С умилением смотрю, как возвращаются старые практики. Граждане, отвыкшие от этого дела, трясущимися руками перебирают бумажки на кассе – кэш снова распихан по карманам. Таксисты столичные матерятся, просят пассажиров не садиться на переднее – там карта Москвы размером с футбольное поле разложена. Вчерашние хипстеры бегают по магазинам, ищут стационарные телефоны, читают в Гугле, как ими пользоваться, впадают в депрессию. Некоторые, испытывая животный страх перед неизвестностью, выходят из чата и пробуют строить живое общение. Напоминает культовый фильм Дэнни Бойла «28 дней спустя», когда выжившие пытаются разобраться, в чем причина зомби-апокалипсиса?

Цифровой детокс, о котором любят рассказывать инфоцыгане… простите, ментальные коучи, внезапно стал государственной программой. Бесплатно, без регистрации и СМС. Тем более, что СМС может и не дойти.

Отдельная песня нашего времени — конфликт поколений на новом витке. Многие «отцы» смотрят на происходящее с легким злорадством. Мол, мы без интернета жили — и вы проживете. Так даже лучше – вылезете в реальный мир из виртуального. НаУчитесь по городу перемещаться без постоянной помощи, общаться за пределами чата и зубы драть пассатижами без ультракаина.

Конечно, проживут. Человек вообще существо приспосабливающееся. Он и без электричества, наверное, проживет, и без водопровода. Вопрос один — зачем 20 лет мы старательно и последовательно строили цифровое общество, чтобы потом его разрушить за пару кликов?

Новые поколения выросли в другой реальности. Для них интернет — не роскошь и не развлечение на досуге. Это инфраструктура повседневности. Как дороги. Розетка дома. Горячая вода из крана.

Если инфраструктура начинает сбоить, это уже не вопрос удобства. Это вопрос качества жизни. Мы ведь не просто так ускоряли процессы, внедряли дистанционные сервисы. Мы освобождали время. Время, которое можно потратить на работу, образование, семью, отдых. Это и есть тот самый общественный прогресс, являющийся главным критерием развития.

А теперь нам предлагают — тупо, холодно и в лоб — двинуть в обратном направлении. От навигатора к атласу. От бесконтактной оплаты к поиску мелочи по карманам. От мгновенной доставки к философскому ожиданию. Что ж, можно попробовать, но есть нюанс.

Это, вероятно, не будет работать. Часть общества – от тотальной лояльности или инертности – последует туда, куда укажут. Молодежь не последует – это, простите, аксиома. Что бы мы, олды, ни думали, родившиеся в этом тысячелетии не станут жить за пределами цифрового мира.

Тут возникает нехорошая тенденция: дорогие россияне буквально с детства будут учиться обманывать государство. Мы ведь уже в этом формате существуем. За последние месяцы и годы заблокировано множество ресурсов, но любой ученик средней школы вам без запинки объяснит, как эти запреты обойти. Почему так быстро утихла резонансная история с блокировкой Roblox? Да потому, что за пару дней страждущие нашли обходные пути и продолжили играть, как раньше.

Этот паттерн они перенесут во взрослую жизнь. Где будут применять в повседневной практике, воспринимая государство как структуру, создающую препятствия, которые просто нужно обходить. Т.е., на ровном месте, между гражданами и государством возникает недоверие, а так быть не должно.

Давайте еще раз: есть совершенно правильные вопросы безопасности. Но они, прежде всего, не должны разрушать привычный ритм жизни. А если уж разрушают, будьте любезны, обоснуйте. Потому что мало кто понимает, как так получается, что мессенджер Telegram – общественно опасный, там мошенники, экстремисты, а иностранные разведки воруют наши персональные данные, но, при этом, вся чиновничья вертикаль, от главы района до федеральных министров сидит в «телеге», ведет каналы и коммуницирует с населением?

В общем, есть ощущение, что, на пути прогресса, мы вошли не в ту дверь. И, вместо «точки G», нащупали точку гравитации, которая нас теперь засасывает со страшной силой в полную неизвестность.

И, как в любой уважающей себя системе координат, главное — не перепутать направление. Возвращаться в прошлое лучше в собственных воспоминаниях. В реальности – это тупиковый путь. В ламповом мире нас ждет разочарование. Как пыльный продавленный диван, который вызывает ностальгию, но не вызывает желания прилечь.

Так, может, прежде чем окончательно нырнуть в этот аналоговый уют с привкусом безысходности, стоит все-таки задать простой вопрос: А нам точно туда?

Константин Калиниченко