Делегация Великих Лук приняла участие в праздновании 120-летия подводных сил ВМФ России в Кронштадте

Делегация города Великие Луки 19 марта приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию со дня основания подводных сил Военно-морского флота России в Кронштадте. По традиции в этот день в Петропавловской крепости был произведен полуденный выстрел, посвященный морякам-подводникам. Он символизирует признание особой роли представителей этой героической профессии, чья служба проходит в сложнейших условиях и требует исключительной выдержки, мужества и высокого профессионализма, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Мероприятие организовано в честь Дня моряка-подводника, Этот праздник объединяет не только военнослужащих, но и конструкторов, инженеров, судостроителей – всех, кто обеспечивает высокую боевую готовность и эффективность подводного флота России.

В рамках праздничных мероприятий в городе Кронштадте на Аллее подводников состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания подводных сил ВМФ России. В нем приняли участие представители экипажей со всех флотов, где базируются подводные силы – Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного.

Город воинской славы Великие Луки на мероприятии представили начальник штаба городского местного отделения ВВПОД «Юнармия» Роман Кузнецов и председатель Великолукского местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Николай Морозов.

Приглашение делегации было направлено экс-командиром подводной лодки «Великие Луки», капитаном II ранга Артемом Гавриловым, который в настоящее время является командиром одной из воинских частей ВМФ. По поручению главы города Великие Луки Николая Козловского Роман Кузнецов передал Артему Гаврилову приветственный адрес от руководства Великих Лук. В нем подчеркивается, что современные подводные лодки являются воплощением передовых технологий и составляют основу стратегического сдерживания страны и ударной мощи Военно-морского флота России, а также выражается благодарность морякам-подводникам за их профессионализм, верность присяге и самоотверженное служение Отечеству.

«Участие в подобных мероприятиях – это возможность прикоснуться к героической истории подводного флота и передать молодёжи понимание значимости службы и ответственности перед страной», — отметил Николай Морозов.

В свою очередь Роман Кузнецов подчеркнул, что особенно значимо видеть здесь реальную преемственность поколений – от ветеранов к действующим военнослужащим. Это формирует правильные ориентиры для молодежи.

В этот же день памятные мероприятия прошли и в городе Сестрорецке на территории духовно-архитектурного комплекса храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где торжества проводятся с 2010 года. Программа включала молебен о здравии моряков-подводников, церемонию возложения цветов к Стене памяти и военно-патриотические мероприятия.

Делегацию Великих Лук в Сестрорецке представили заместитель главы города, капитан II ранга Николай Андросович и председатель Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, подполковник в отставке Петр Подгорный. В ходе торжественного митинга Николай Андросович зачитал приветственный адрес от главы города Николая Козловского, в котором отмечена героическая история подводного флота России, его значимая роль в обеспечении безопасности страны и защите Отечества.

«Для нас большая честь представлять Великие Луки в Сестрорецке — месте, тесно связанном с историей подводного флота. Это важная часть сохранения исторической памяти», — подчеркнул Николай Андросович.

«Подвиг моряков-подводников – это пример мужества, который должен передаваться из поколения в поколение. И такие мероприятия, как сегодняшнее, играют в этом ключевую роль», — отметил Петр Подгорный.

Участие делегации Великих Лук в мероприятиях в Кронштадте и Сестрорецке стало важным вкладом в сохранение героической истории подводного флота, памяти о подвигах моряков-подводников и всех самоотверженных защитниках Отечества, укрепление патриотических традиций и развитие взаимодействия между городами, заключили в администрации.