Делегация Великих Лук приняла участие в праздновании 120-летия подводных сил ВМФ России в Кронштадте

Делегация города Великие Луки 19 марта приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию со дня основания подводных сил Военно-морского флота России в Кронштадте. По традиции в этот день в Петропавловской крепости был произведен полуденный выстрел, посвященный морякам-подводникам. Он символизирует признание особой роли представителей этой героической профессии, чья служба проходит в сложнейших условиях и требует исключительной выдержки, мужества и высокого профессионализма, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
Мероприятие организовано в честь Дня моряка-подводника, Этот праздник объединяет не только военнослужащих, но и конструкторов, инженеров, судостроителей – всех, кто обеспечивает высокую боевую готовность и эффективность подводного флота России.
В рамках праздничных мероприятий в городе Кронштадте на Аллее подводников состоялось торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания подводных сил ВМФ России. В нем приняли участие представители экипажей со всех флотов, где базируются подводные силы – Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного.
Город воинской славы Великие Луки на мероприятии представили начальник штаба городского местного отделения ВВПОД «Юнармия» Роман Кузнецов и председатель Великолукского местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Николай Морозов.
Приглашение делегации было направлено экс-командиром подводной лодки «Великие Луки», капитаном II ранга Артемом Гавриловым, который в настоящее время является командиром одной из воинских частей ВМФ. По поручению главы города Великие Луки Николая Козловского Роман Кузнецов передал Артему Гаврилову приветственный адрес от руководства Великих Лук. В нем подчеркивается, что современные подводные лодки являются воплощением передовых технологий и составляют основу стратегического сдерживания страны и ударной мощи Военно-морского флота России, а также выражается благодарность морякам-подводникам за их профессионализм, верность присяге и самоотверженное служение Отечеству.
В свою очередь Роман Кузнецов подчеркнул, что особенно значимо видеть здесь реальную преемственность поколений – от ветеранов к действующим военнослужащим. Это формирует правильные ориентиры для молодежи.
В этот же день памятные мероприятия прошли и в городе Сестрорецке на территории духовно-архитектурного комплекса храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где торжества проводятся с 2010 года. Программа включала молебен о здравии моряков-подводников, церемонию возложения цветов к Стене памяти и военно-патриотические мероприятия.
Делегацию Великих Лук в Сестрорецке представили заместитель главы города, капитан II ранга Николай Андросович и председатель Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, подполковник в отставке Петр Подгорный. В ходе торжественного митинга Николай Андросович зачитал приветственный адрес от главы города Николая Козловского, в котором отмечена героическая история подводного флота России, его значимая роль в обеспечении безопасности страны и защите Отечества.
Участие делегации Великих Лук в мероприятиях в Кронштадте и Сестрорецке стало важным вкладом в сохранение героической истории подводного флота, памяти о подвигах моряков-подводников и всех самоотверженных защитниках Отечества, укрепление патриотических традиций и развитие взаимодействия между городами, заключили в администрации.