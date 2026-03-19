Уроженец Усвятского округа отказался отдавать приставу телефон и получил штраф

Уроженца Усвятского округа, отказавшийся предоставить телефон для наложения ареста, привлекли к ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

17 марта мужчина, находясь на приеме у судебного пристава-исполнителя, будучи ознакомленным с требованием о предоставлении имущества для наложения ареста - мобильного телефона, отказался добровольно выполнить законные требования судебного пристава.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.8 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.