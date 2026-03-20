Нелогичная разметка и мусорная площадка – Антон Мороз провел прием граждан

В псковской библиотеке «Библиолюб» состоялся очередной прием граждан депутатом Псковской городской Думы по округу №3 Антоном Морозом. О том, как индивидуальный прием превратился в коллективное обсуждение с элементами нетворкинга, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Антон Мороз за непродолжительный срок нахождения в депутатском кресле успел зарекомендовать себя как настоящего друга и помощника его избирателей, который не боится горячих обсуждений, а местами и претензий со стороны граждан. Этот прием стал тому ярким подтверждением.
Первым на прием пришел неравнодушный житель дома на улице Муйжеля. Суть его обращения состояла в том, что на Северном обходе крайне неудобно нарисована разметка. Для того, чтобы попасть к своим домам, жителям участка улицы приходится производить несколько маневров с разворотами, хотя, учитывая не самый интенсивный поток машин, это можно упростить. Для этого нужно всего лишь разобраться, по всем ли ГОСТам нанесена разметка на дорожную часть.
По мнению Антона Мороза, вопрос должен звучать следующим образом: на основании какого нормативного документа или ГОСТа принято данное решение. «Мы не можем утверждать, что нарушается закон, пока нам не ответили, что это сделано на основании того или иного ГОСТа», – подчеркнул депутат.
Также у гражданина возник вопрос, почему по длине всей дороги стоят временные знаки, хотя ремонтные работы уже давно завершены. Этот его вопрос вызвал дискуссию, для разрешения которой анализировались карты местности и расположение знаков ограничения скорости движения, которые вызывают путаницу.
Тем временем этот диалог услышала другая гражданка, активист Елена Пшеничная, которая также пришла на прием к Антону Морозу. По счастливому стечению обстоятельств она имеет юридическую квалификацию и попросила присоединиться к дискуссии, так как погружена в юридические аспекты, в том числе, организации дорожного движения.
Она разъяснила мужчине, что знаки, о которых он говорит, являются постоянными, хоть и находятся на желтом информационном щите, а также пояснила, каким образом на данном участке регулируется скорость движения, так как сама часто там ездит.
Она акцентировала внимание на том, что данное решение по разметке могло быть принято случайно, и в качестве примера привела случай по нанесению разметки на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого.
Резюмируя прием, Антон Мороз сформировал перечень вопросов, по которым он составит депутатский запрос.
По итогу рассуждений оба жителя округа обменялись контактами.
Сама Елена Пшеничная пришла на прием к Антону Морозу по вопросу того, чтобы перенести контейнерную площадку с улицы Декабриста Пущина на противоположную часть дороги, где есть все условия для того, чтобы ее качественно оборудовать. В данный момент поддержанием порядка на импровизированной контейнерной площадке занимаются местные жители, в том числе и Елена Пшеничная, хотя она является инвалидом первой группы.
Антон Мороз предложил сразу посмотреть на сайте, каким образом там размежевана земля. Выяснилось, что участок, на котором сейчас стоят контейнеры, находится в частном пользовании. Другой участок, на который предполагается перенести контейнеры, принадлежит муниципалитету.
В качестве решения депутат предложил активистке решить проблему силами ТОС (территориального общественного самоуправления – ред.), но женщина посетовала на то, что таким образом проблему будет не решить, так как на их участке проживают пожилые люди, а ей самой этим заниматься будет некогда, так как у нее много другой общественной работы, а также есть основная работа.
«Хорошо, мы подготовим обращение в комитеты со своей стороны за подписью депутата: "Какие есть варианты решения?". Посмотрим, что нам ответят. Если будут упираться, то пойдем напрямую к главе города Борису Елкину. Спасибо вам за помощь и обращение», – сказал Антон Мороз.
В комментарии корреспонденту ПЛН по итогам приема Антон Мороз отметил, что вопросы, с которыми жители пришли к нему, важны не только для обратившихся, а для всех жителей округа. В ближайшее время он подготовит запросы в профильные органы исполнительной власти города Пскова для дальнейшего решения поставленных вопросов.
Подводя итог, можно отметить, что каждое обращение жителей избирательного округа №3 не остается неуслышанным депутатом. Проблемы, по которым решение не найти даже годами, возможно сдвинуть с мертвой точки. В совместной работе депутата и граждан можно решить многое.
Андрей Николаев
