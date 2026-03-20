Нелогичная разметка и мусорная площадка – Антон Мороз провел прием граждан

В псковской библиотеке «Библиолюб» состоялся очередной прием граждан депутатом Псковской городской Думы по округу №3 Антоном Морозом. О том, как индивидуальный прием превратился в коллективное обсуждение с элементами нетворкинга, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Антон Мороз за непродолжительный срок нахождения в депутатском кресле успел зарекомендовать себя как настоящего друга и помощника его избирателей, который не боится горячих обсуждений, а местами и претензий со стороны граждан. Этот прием стал тому ярким подтверждением.

Первым на прием пришел неравнодушный житель дома на улице Муйжеля. Суть его обращения состояла в том, что на Северном обходе крайне неудобно нарисована разметка. Для того, чтобы попасть к своим домам, жителям участка улицы приходится производить несколько маневров с разворотами, хотя, учитывая не самый интенсивный поток машин, это можно упростить. Для этого нужно всего лишь разобраться, по всем ли ГОСТам нанесена разметка на дорожную часть.

«Я живу в доме на улице Муйжеля, которая странно проведена, с 2010 года. Когда открыли объездную дорогу, в одном месте нарисовали сплошную разметку. Дорожная разметка делается на основании ГОСТа. Почему разметка нанесена именно так? Если это общественность потребовала, то вопрос законодательно должен решаться. Почему была нормальная разметка, а потом поменялась? Мне ответили в Госавтоинспекции, что разметку наносят дорожники. А дорожники наносят разметку в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. Крайних, получается, нет», – рассказал о проблеме гражданин.

По мнению Антона Мороза, вопрос должен звучать следующим образом: на основании какого нормативного документа или ГОСТа принято данное решение. «Мы не можем утверждать, что нарушается закон, пока нам не ответили, что это сделано на основании того или иного ГОСТа», – подчеркнул депутат.

Также у гражданина возник вопрос, почему по длине всей дороги стоят временные знаки, хотя ремонтные работы уже давно завершены. Этот его вопрос вызвал дискуссию, для разрешения которой анализировались карты местности и расположение знаков ограничения скорости движения, которые вызывают путаницу.

Тем временем этот диалог услышала другая гражданка, активист Елена Пшеничная, которая также пришла на прием к Антону Морозу. По счастливому стечению обстоятельств она имеет юридическую квалификацию и попросила присоединиться к дискуссии, так как погружена в юридические аспекты, в том числе, организации дорожного движения.

Она разъяснила мужчине, что знаки, о которых он говорит, являются постоянными, хоть и находятся на желтом информационном щите, а также пояснила, каким образом на данном участке регулируется скорость движения, так как сама часто там ездит.

Она акцентировала внимание на том, что данное решение по разметке могло быть принято случайно, и в качестве примера привела случай по нанесению разметки на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого.

«В позапрошлом году там должны были нарисовать разметку в сторону от центра города и поделить полосу на две. Там ширина проезжей части позволяет. Ночью приехали работники и, видимо, не разобрались, куда надо рисовать, и нанесли разметку с противоположной стороны проезжей части. Я обратилась в Госавтоинспекцию, и после обсуждения там появился знак, который законодательно эту разметку закрепил. Вот такая случайность. Лучше бы я и не обращалась, разметка бы стерлась и все», – пояснила Елена Пшеничная.

Резюмируя прием, Антон Мороз сформировал перечень вопросов, по которым он составит депутатский запрос.

«Они должны обосновать, на основании какого нормативного акта они это сделали, а дальше разбираться: ошиблись или не ошиблись? Договорились, готовим запрос и вас информируем (о результатах - ред.). Постараемся сдвинуть это дело с мертвой точки, будем отрабатывать», – пообещал Антон Мороз.

По итогу рассуждений оба жителя округа обменялись контактами.

Сама Елена Пшеничная пришла на прием к Антону Морозу по вопросу того, чтобы перенести контейнерную площадку с улицы Декабриста Пущина на противоположную часть дороги, где есть все условия для того, чтобы ее качественно оборудовать. В данный момент поддержанием порядка на импровизированной контейнерной площадке занимаются местные жители, в том числе и Елена Пшеничная, хотя она является инвалидом первой группы.

«Нам сейчас предлагают убрать контейнеры и заключить индивидуальные договоры. Но контейнеры поставить просто негде. С другой стороны улицы нам не поставить, потому что там две точки доступа воды, там нельзя и еще меньше участки. В 2020 году мы говорили о том, что контейнеры можно перенести на другую сторону, но там то ли земля не размежевана, то ли еще что-то. У нас проблема одна – навести там порядок. Если не заасфальтировать, то хотя бы просто крошкой засыпать и утрамбовать, чтобы было чисто», – сказала Елена Пшеничная.

Антон Мороз предложил сразу посмотреть на сайте, каким образом там размежевана земля. Выяснилось, что участок, на котором сейчас стоят контейнеры, находится в частном пользовании. Другой участок, на который предполагается перенести контейнеры, принадлежит муниципалитету.

В качестве решения депутат предложил активистке решить проблему силами ТОС (территориального общественного самоуправления – ред.), но женщина посетовала на то, что таким образом проблему будет не решить, так как на их участке проживают пожилые люди, а ей самой этим заниматься будет некогда, так как у нее много другой общественной работы, а также есть основная работа.

«На улице из активных только я одна. Но у меня и другая занятость есть. Освещение, дорожное покрытие, пешеходный переход мы отремонтировали и без ТОСа. У нас очень хороший подрядчик – ООО "СитиИнвестГрупп". Они нам асфальтной крошкой дороги засыпали несколько лет назад», – сказала Елена Пшеничная.

«Хорошо, мы подготовим обращение в комитеты со своей стороны за подписью депутата: "Какие есть варианты решения?". Посмотрим, что нам ответят. Если будут упираться, то пойдем напрямую к главе города Борису Елкину. Спасибо вам за помощь и обращение», – сказал Антон Мороз.

В комментарии корреспонденту ПЛН по итогам приема Антон Мороз отметил, что вопросы, с которыми жители пришли к нему, важны не только для обратившихся, а для всех жителей округа. В ближайшее время он подготовит запросы в профильные органы исполнительной власти города Пскова для дальнейшего решения поставленных вопросов.

«Вопросы касались развития дорожного хозяйства, изменений разметки на дорогах для обеспечения более комфортного проживания и перемещения жителей на территории округа, а также были вопросы, связанные с уборкой мусора на одной из территорий, находящихся в округе. Все вопросы были нами внимательно разобраны. Мы подготовим в ближайшее время обращение в адрес профильных органов исполнительной власти города Пскова, а также автодорожного хозяйства - для дальнейшей проработки этих вопросов совместно с администрацией города и управлением автомобильных дорог. Надеемся на взаимное сотрудничество с этими органами и рассчитываем помочь нашим жителям, чтобы оказать им содействие в решении их вопросов», – подытожил Антон Мороз.

Подводя итог, можно отметить, что каждое обращение жителей избирательного округа №3 не остается неуслышанным депутатом. Проблемы, по которым решение не найти даже годами, возможно сдвинуть с мертвой точки. В совместной работе депутата и граждан можно решить многое.

Андрей Николаев