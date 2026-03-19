Поддержка материнства и детства — долгосрочная стратегия, которая обеспечит будущее нации — Сергей Вострецов

Индексацию материнского капитала и продление программы до 2030 года поддержал председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. Он считает, что увеличение выплат открывает родителям реальные возможности для улучшения условий жизни и образования детей.

В Национальном центре «Россия» прошло расширенное заседание коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритетные задачи на текущий период, включая демографическую политику, поддержку семей с детьми и снижение уровня бедности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к собравшимся с видеообращением, в котором особо отметил меры по укреплению института семьи.

Глава правительства напомнил, что по поручению президента РФ программу материнского (семейного) капитала продлили до 2030 года. С февраля 2026 года проведут плановую индексацию выплат на уровне фактической инфляции предыдущего года (коэффициент 1,056). Теперь размер материнского капитала составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребёнка и более 960 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей (если капитал на первенца ранее не оформлялся). При появлении второго ребёнка после первого доплата составляет около 234 тысяч рублей.



Михаил Мишустин подчеркнул позитивную динамику: число многодетных семей в России за 2025 год выросло практически до 3 миллионов, в них воспитывается около 9,5 миллиона детей. «Родители должны и дальше получать внимание, заботу, а также помощь с решением насущных вопросов», — заявил премьер. Эти меры вписываются в обновлённые национальные проекты «Семья» и «Кадры», а также в общую стратегию демографического развития страны. На коллегии обсуждались и другие социальные приоритеты: сохранение низкого уровня безработицы (около 2,2% — один из лучших показателей среди стран G20), адресная поддержка участников СВО и их семей, модернизация системы профориентации и адаптация рынка труда к технологическим изменениям. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова подвели итоги и обозначили планы на 2026 год, отметив устойчивость социального блока даже в условиях внешних вызовов.



Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил:

«Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно выступают за усиление государственной поддержки семей с детьми, поскольку именно крепкая семья является основой демографического суверенитета и экономической стабильности России. Анонсированная Михаилом Мишустиным на коллегии Минтруда в Национальном центре «Россия» индексация материнского капитала и продление программы до 2030 года — это важный шаг, который напрямую отвечает интересам миллионов работающих родителей.

Сейчас, когда размер выплат после февральской индексации достиг почти 730 тысяч рублей на первого ребёнка и свыше 960 тысяч на второго и последующих, семьи получают реальную возможность улучшить жилищные условия, оплатить образование детей или направить средства на их развитие. Мы видим, как растёт число многодетных семей — почти до трёх миллионов, — и это прямой результат комплексной политики, включающей не только капитал, но и единые пособия, льготы и меры по балансу работы и родительства.

Однако профсоюзы СОЦПРОФ считают, что останавливаться на достигнутом нельзя. Мы продолжим добиваться дальнейшего повышения размера материнского капитала с опережением инфляции, особенно за третьего и последующих детей, расширения направлений его использования, включая оплату медицинских услуг и детских кружков, а также упрощения процедур распоряжения средствами для работающих семей. Важно, чтобы индексация учитывала реальные нужды регионов и чтобы меры поддержки доходили до каждой семьи без бюрократических барьеров.

Поддержка материнства и детства — это не разовая акция, а долгосрочная стратегия, которая обеспечит будущее нации. Мы гордимся тем, что голос профсоюзов учитывается при принятии таких решений, и будем настойчиво защищать интересы работников-родителей на всех уровнях».