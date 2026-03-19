Псковский облсовпроф примет участие в формировании Народной программы «Единой России»

На совещании с руководителями членских организаций Псковского областного совета профессиональных союзов рассмотрели порядок реализации соглашения, заключённого профобъединением с региональным отделением партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

По итогам обсуждения принято решение об активном участии профсоюзов в формировании Народной программы партии. До 1 апреля предложения и наказы будут собраны по отраслям — от первичных профсоюзных организаций.



«В фокусе внимания — широкий круг вопросов: заработная плата, реализация федеральных отраслевых соглашений, социальные гарантии, коллективные договоры, охрана труда, программы поддержки семей, оздоровление и детский отдых, диспансеризация, поддержка участников СВО, благоустройство, развитие туризма, льготное кредитование, кадровая политика и многое другое», - отметили в облсовпрофе.



Кроме того, в рамках предварительного голосования и последующей избирательной кампании профсоюзные кандидаты смогут рассчитывать на системную поддержку профцентра.



По итогам работы будет принято соответствующее постановление Президиума Псковского облсовпрофа.