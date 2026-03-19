 
Общество

Псковский облсовпроф примет участие в формировании Народной программы «Единой России»

0

На совещании с руководителями членских организаций Псковского областного совета профессиональных союзов рассмотрели порядок реализации соглашения, заключённого профобъединением с региональным отделением партии «Единая Россия»,  сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

По итогам обсуждения принято решение об активном участии профсоюзов в формировании Народной программы партии. До 1 апреля предложения и наказы будут собраны по отраслям — от первичных профсоюзных организаций.

«В фокусе внимания — широкий круг вопросов: заработная плата, реализация федеральных отраслевых соглашений, социальные гарантии, коллективные договоры, охрана труда, программы поддержки семей, оздоровление и детский отдых, диспансеризация, поддержка участников СВО, благоустройство, развитие туризма, льготное кредитование, кадровая политика и многое другое», - отметили в облсовпрофе. 

Кроме того, в рамках предварительного голосования и последующей избирательной кампании профсоюзные кандидаты смогут рассчитывать на системную поддержку профцентра.

По итогам работы будет принято соответствующее постановление Президиума Псковского облсовпрофа. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026