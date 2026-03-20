Клиенты Сбербанка массово жалуются на онлайн-банк и переводы

Ранним утром в пятницу пользователи Сбербанка столкнулись с серьезными техническими неполадками в работе онлайн-сервисов. Резкий всплеск жалоб был зафиксирован в 06:25, когда тысячи клиентов крупнейшего российского банка одновременно начали сообщать о проблемах с доступом к мобильному приложению и невозможности проведения платежных операций. Особенно остро ситуация развернулась в регионах Дальнего Востока и Сибири, где пользователи в буквальном смысле оказались отрезанными от своих денежных средств в самое неподходящее время. Неполадки также затронули и Псковскую область.

Многие клиенты выражают недовольство тем, что технические сбои в работе крупнейшего банка страны происходят с завидной регулярностью, создавая серьезные неудобства миллионам людей.

Основные проблемы у пользователей:

Полная недоступность онлайн-банка

Невозможность совершить перевод денежных средств

Технические неполадки в мобильном приложении

Общие сбои в работе сервиса

Статистика по типам устройств:

Android - 67.3% всех обращений

iOS - 23.1% жалоб

Windows - 9.6% сообщений о проблемах

Особую тревогу вызывает тот факт, что подавляющее большинство жалоб поступило от владельцев устройств на операционной системе Android, что может указывать на специфические проблемы в работе приложения именно на этой платформе, сообщает детектор отслеживания сбоев Detector 404. Пользователи iPhone и компьютеров на Windows также столкнулись с трудностями, но в значительно меньшем объёме.

Клиенты банка активно делятся своим негодованием в социальных сетях и на специализированных площадках для мониторинга сбоев. Многие отмечают, что утренние часы - критически важное время для совершения финансовых операций, и подобные технические неполадки срывают важные платежи, переводы и другие банковские операции.

Жители отдалённых регионов особенно уязвимы перед подобными сбоями, поскольку альтернативные способы проведения банковских операций для них зачастую ограничены. В условиях, когда цифровизация финансовых услуг становится нормой жизни, подобные инциденты ставят под вопрос надежность банковской инфраструктуры.