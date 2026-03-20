 
Общество

Печорский суд взыскал с курильщика расходы на тушение пожара в Карелии

0

Печорский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Питкярантского района Республике Карелия и взыскал с жителя Печорского района более 22 тысяч рублей – расходы на тушение пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июне 2024 года ответчик Михайлов, находясь в лесном массиве и любуясь видами карельских пейзажей, бросил непотушенную сигарету, в результате чего возник пожар, площадь возгорания которого составила 0,05 га. Пожар был ликвидирован Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов.

Ранее по данному факту Михайлов был привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа, помимо этого, с него был взыскан ущерб, причиненный лесному фонду.

Печорский районный суд удовлетворил иск Питкярантской прокуратуры, взыскав с Михайлова убытки, понесенные Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов по тушению пожара, в размере более 22 тысяч рублей.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026