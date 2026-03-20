Печорский суд взыскал с курильщика расходы на тушение пожара в Карелии

Печорский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Питкярантского района Республике Карелия и взыскал с жителя Печорского района более 22 тысяч рублей – расходы на тушение пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июне 2024 года ответчик Михайлов, находясь в лесном массиве и любуясь видами карельских пейзажей, бросил непотушенную сигарету, в результате чего возник пожар, площадь возгорания которого составила 0,05 га. Пожар был ликвидирован Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов.

Ранее по данному факту Михайлов был привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа, помимо этого, с него был взыскан ущерб, причиненный лесному фонду.

Печорский районный суд удовлетворил иск Питкярантской прокуратуры, взыскав с Михайлова убытки, понесенные Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов по тушению пожара, в размере более 22 тысяч рублей.