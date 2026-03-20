Треть преступлений в Пскове составляют интернет-мошенничества

Треть преступлений в Пскове совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил начальник УМВД по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин во время отчёта за прошедший год на заседании Псковской городской Думы 20 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Состояние правопорядка на территории города Пскова отмечено следующими тенденциями. Количество зарегистрированных преступлений характеризуется существенным снижением, на 25% - с 3 884 до 2 914. Меньше зарегистрировано таких преступлений, как кражи -10), прежде всего, квалифицированных по части З и 4 статьи 158 УК PФ (-29.6%). Из них из квартир в полтора раза (с 19 до 11) разбоев (с 7 до 3), умышленных поджогов (с 7 до 4)», - сообщил Сурин.

По-прежнему на общую картину преступности существенное влияние оказывают преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«Несмотря на проводимый комплекс профилактических мероприятий, а это и выступления в СМИ, на телевидении, беседы в служебных коллективах, вручение памяток, изготовление баннеров, практически каждый день проводятся проверки по сообщениям граждан о кражах и мошенничествах, совершенных в отношении них с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Такие преступления составляют практически треть всех зарегистрированных преступлений», - заключил начальник полиции Пскова.