Билайн запустил в Псковской области социальную скидку на связь

Билайн запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами. Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**.
Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов Билайна:
- Граждане, потерявшие кормильца;
- Лица, пострадавшие от техногенных катастроф;
- Государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;
- Люди с инвалидностью;
- Дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).
Право на льготы достаточно подтвердить один раз – после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне Билайна (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно – через чат-бот в мобильном приложении Билайна (12+).
Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Псковской области с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 3 раза. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.
Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты Билайна.
*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке.
