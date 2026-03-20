 
Общество

Билайн запустил в Псковской области социальную скидку на связь

0

Билайн запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами. Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**.

Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов Билайна:

  • Граждане, потерявшие кормильца;
  • Лица, пострадавшие от техногенных катастроф;
  • Государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;
  • Люди с инвалидностью;
  • Дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).

Право на льготы достаточно подтвердить один раз – после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне Билайна (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно – через чат-бот в мобильном приложении Билайна (12+).

Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Псковской области с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 3 раза. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.

«Мы хотим, чтобы цифровой мир был комфортным и безопасным для всех. Поэтому делаем связь доступнее для разных категорий населения. При этом социальная скидка – не единственная мера поддержки Билайна. Среди других форматов заботы – бесплатные консультации по кибербезопасности, помощь в защите смартфона от мошенников, тренажер по распознаванию злоумышленников во время разговора, а также группа быстрого реагирования, которая помогает связаться с банком или «Госуслугами», чтобы минимизировать последствия атак. Чтобы позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам мошенничества, нужно набрать 0611 (для клиентов Билайна) или 8-800-700-06-11 (для других операторов)», - сказала директор по развитию новых продуктов Билайна Екатерина Чижова. 

Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты Билайна.

*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке. 

*bee – би

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. Erid: 2VSb5yD35Zb 

