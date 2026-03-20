Псковский филиал «Защитников Отечества» договорился о сотрудничестве с клубом единоборств

Подписание соглашения о сотрудничестве с клубом спортивных единоборств «Отечество» состоялось сегодня в псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Документ закрепил совместную работу по поддержке ветеранов, их семей и развитию спортивных инициатив, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соглашение подписали руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева и руководитель клуба единоборств «Отечество» и региональный координатор партийного проекта Единой России «Выбор сильных» Владимир Владимиров. Стороны планируют развивать направления реабилитации, социализации и вовлечения участников СВО и молодежи в спортивную деятельность.

Надежда Васильева заявила, что сотрудничество уже имеет практические результаты и будет расширяться:

«Благодаря вам, вашему примеру, вашей работе ребята в хорошем смысле заражаются энергией. Та работа, которую вы проводите, сегодня имеет серьезное значение. Спорт нормой жизни становится для тех ребят, которые раньше им не занимались. Мы очень благодарны вам за те масштабные мероприятия, которые проводились в регионе, и рассчитываем на продолжение этой работы».

Она подчеркнула значимость поддержки для участников СВО и их семей:

«Вы делаете все возможное сейчас и поддерживаете вместе с нами нашу целевую аудиторию. Люди сталкиваются с серьезными проблемами, у них высокий запрос на справедливость. Ребята хотят работать, двигаться, зарабатывать, но им необходимы реабилитация, социализация и чувство нужности. За короткое время они заметно изменились, и это движение продолжается».

Владимир Владимиров отметил, что подписание соглашения стало логическим этапом уже выстроенного взаимодействия:

«Мы начали сотрудничество несколько лет назад с проведения крупного фестиваля, который объединил разные направления. За это время сформировалась системная работа, направленная не только на спорт, но и на социальную поддержку. Подписание соглашения закрепляет уже сложившиеся отношения и дает возможность развивать их дальше».

Региональный координатор партийного проекта Единой России «Выбор сильных» также обозначил ключевые направления дальнейшей работы:

«Мы обсуждали тему наставничества, потому что тренер — это второй отец. Это одно из базовых направлений, которое мы планируем развивать. Через спорт мы включаем людей в процесс социализации, в жизнь сообщества. У нас есть опыт работы с семьями, когда родители и дети вовлекаются вместе, и этот формат мы будем масштабировать».

В фонде отметили, что соглашение позволит системно проводить совместные мероприятия, расширять участие ветеранов в общественной жизни и развивать спортивные проекты на территории региона.