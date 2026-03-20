 
Общество

На окончание ремонта сквера у гостиницы «Рижская» в Пскове выделили более 40 млн

Ключевые изменения, внесенные в бюджет Пскова по итогам 46-й сессии Псковской городской Думы, прокомментировал депутат Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Выделены средства на окончание ремонта парка у гостиницы "Рижская". И у нас три проекта по программе "Формирование комфортной городской среды", в том числе на Запсковье на улице Индустриальной. По сути, это основные пока подвижки в бюджете, не считая небольших вещей, связанных с текущей работой», - сказал Юрий Бурлин. 

На окончание ремонта сквера у гостиницы выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 40 млн 763 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены до 26 июня.  

Напомним, среди ключевых объектов благоустройства, помимо сквера у гостиницы, — сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, а также общественная территория у дома №2 по улице Индустриальной. Кроме того, в планах — обустройство спортивной площадки в районе улицы Звёздной и Сиреневого Бульвара, работы в Корытовском лесопарке.  

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Реклама на ПЛН

