С начала 2027 года в псковских школах появятся учебники по «Истории нашего края»

Учебники по предмету «История нашего края» для 5-7 классов появятся в школах Псковской области в начале 2027/2028 учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Преподавание этого курса началось в этом учебном году, оно ведётся на основе методических рекомендаций, направленных в образовательные организации региона. Разработку учебников регионами инициировали Минпросвещения РФ и Российское военно-историческое общество. Псковская область вошла во второй поток написания учебников.

Издания будут освещать ключевые события и факты, а также отражать их влияние на развитие региона и страны в целом. В учебниках будут приведены архивные материалы, устные предания и современные исследования, которые позволяют анализировать информацию, выявлять закономерности и делать самостоятельные выводы, рассказали в министерстве.

Целью курса является помощь учащимся глубже понять историю своего региона, сформировать целостное представление о своем месте в истории страны и мира, о связи глобальных процессов с местной историей и традициями, а также воспитание патриотизма и развитие критического мышления.

Рабочая консультационная встреча по работе над изданиями прошла с кандидатом исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории САФУ имени М. В. Ломоносова Романом Болдыревым. В мероприятии приняли участие врио министра образования Псковской области Александр Сорокин, его заместитель Татьяна Лозницкая и директор гимназии №29 города Пскова Елена Синева.