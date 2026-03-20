 
Общество

Умерла телеведущая Галина Мшанская

0

В ночь на 20 марта ушла из жизни жена актера Олега Басилашвили, телеведущая Галина Евгеньевна Мшанская. В феврале ей исполнился 91 год. Об этом сообщила режиссер Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

Фото: эфир телеканала «Санкт-Петербург»

«Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», – написала она.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде. Она работала на советском телевидении музыкальным редактором, пишут «Ведомости». Мшанская стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970–1980-х годах. Тогда вниманию публики были представлены такие шедевры мирового музыкального театра, как «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта» и другие. Кроме того, Мшанская была автором и ведущей программы «Царская ложа», которая рассказывала обо всех знаковых событиях культурной жизни Северной столицы. Этот проект был популярен во многих регионах Советского Союза. Также она написала сценарии к нескольким документальным фильмам – «Мои современники», «Если звезды зажигают», «Жила-была мечта», «В мире звуков», «Здравствуй, Ольга!», «Пушкин». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026