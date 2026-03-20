Умерла телеведущая Галина Мшанская

В ночь на 20 марта ушла из жизни жена актера Олега Басилашвили, телеведущая Галина Евгеньевна Мшанская. В феврале ей исполнился 91 год. Об этом сообщила режиссер Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

«Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», – написала она.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде. Она работала на советском телевидении музыкальным редактором, пишут «Ведомости». Мшанская стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970–1980-х годах. Тогда вниманию публики были представлены такие шедевры мирового музыкального театра, как «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта» и другие. Кроме того, Мшанская была автором и ведущей программы «Царская ложа», которая рассказывала обо всех знаковых событиях культурной жизни Северной столицы. Этот проект был популярен во многих регионах Советского Союза. Также она написала сценарии к нескольким документальным фильмам – «Мои современники», «Если звезды зажигают», «Жила-была мечта», «В мире звуков», «Здравствуй, Ольга!», «Пушкин».