Псковским пенсионерам рассказали, как не попасться на уловки мошенников

Встречу с пенсионерами, посвященную профилактике дистанционного мошенничества, провели в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Мария Андреева рассказала собравшимся о таких популярных схемах, как обман на маркетплейсах, получение мошенниками незаконного доступа к чужим банковским картам, личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги», а также использование социальных сетей.

Приглашенный спикер призвала пожилых людей быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки мнимых сотрудников банков и сразу же информировать полицию о подобных преступлениях.