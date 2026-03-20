Минпросвещения предложило включить образовательные платформы в «белый список»

В Минпросвещения РФ сообщили, что направили в Минцифры предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для включения в «белый список», чтобы сохранить непрерывность образовательного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету.

«В случаях замедления доступа к сети "Интернет" одна из важнейших задач - обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», - приводятся слова министра Сергея Кравцова.

В частности, министерство предлагает включить в «белый список» официальный сайт и сервисы ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы, пишет Интерфакс.

Кроме того, в предлагаемый перечень входят порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации», федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф», информационный портал «Десятилетие детства».