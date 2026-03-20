 
Общество

Минпросвещения предложило включить образовательные платформы в «белый список»

0

В Минпросвещения РФ сообщили, что направили в Минцифры предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для включения в «белый список», чтобы сохранить непрерывность образовательного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету.

«В случаях замедления доступа к сети "Интернет" одна из важнейших задач - обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», - приводятся слова министра Сергея Кравцова. 

В частности, министерство предлагает включить в «белый список» официальный сайт и сервисы ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы, пишет Интерфакс.

Кроме того, в предлагаемый перечень входят порталы «Земский учитель» и «Усыновление в Российской Федерации», федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф», информационный портал «Десятилетие детства».

«Ресурсы из "белого списка" функционируют в периоды замедления или отсутствия доступа к сети "Интернет", в том числе на мобильных устройствах», - напомнили в министерстве.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026