Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о приоритетности законопроекта, предлагающего предоставить президенту РФ право использовать Вооруженные силы для защиты российских граждан за рубежом.

«Законопроект направлен в комитет по обороне. Рассмотрим его в приоритетном порядке, поскольку цель проектируемых норм - усиление защиты прав наших граждан от действий недружественных иностранных государств», - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы в пятницу.

По мнению председателя Госдумы, «западная система правосудия окончательно себя дискредитировала».

«Фактически она перестала существовать. Вместо верховенства закона - грубейшее вмешательство в дела суверенных государств, нарушения международных норм и правил, сопровождающиеся незаконным преследованием людей. В этих условиях важно сделать все для защиты наших граждан за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу», - считает Володин.

Законопроектом, внесенным в Госдуму, предлагается предоставить президенту России право принимать решение о привлечении Вооруженных сил РФ к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.

По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».