Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о приоритетности законопроекта, предлагающего предоставить президенту РФ право использовать Вооруженные силы для защиты российских граждан за рубежом.
По мнению председателя Госдумы, «западная система правосудия окончательно себя дискредитировала».
Законопроектом, внесенным в Госдуму, предлагается предоставить президенту России право принимать решение о привлечении Вооруженных сил РФ к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.
По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
Изменения предлагается внести в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».