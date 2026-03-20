Полицейских сейчас действительно не хватает — Антон Мороз

В Пскове не хватает сотрудников патрульно-постовой службы полиции, заявил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя повестку прошедшей сессии гордумы.
Эту тоже службу хотелось бы немножко расширять, продолжил депутат. «Задействовать нужно не только центральные районы, но и такие районы, как, например, мой третий округ. Сейчас посмотрим, проработаем вопрос, каким образом нам организовать это движение на территории нашего округа», - сказал он.
Также Антон Мороз отметил, что вопрос о вручении награждений является очень важным. «Я всегда считаю, что поощрения, особенно муниципальных учреждений, это крайне важная задача депутатов городской Думы. И сегодня принят ряд решений о поощрении наших коллег, это тоже здорово»
Что касается бюджета, депутат заверил, что это обычная работа, связанная с пересмотром статей расходов, статей доходов.
