Стало известно, в каком формате продолжит работу TIR Club в Пскове

TIR Club продолжит свою работу в привычном для псковичей формате, концепция не будет существенно меняться.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственного источника, клуб должны открыть весной этого года. Ближайшие мероприятия в заведении пока не анонсируются.

На данный момент идет набор сотрудников.

TIR-club в Пскове закрылся 27 июня 2025 года. В течение нескольких последних дней работы в заведении прошли прощальные концерты.

Напомним, бар открылся в конце 2003 года и стал точкой притяжения псковской неформальной молодежи. В нем проводились концерты известных российских и зарубежных рок-групп, дискотеки, а также тематические вечеринки на Halloween и Новый год.