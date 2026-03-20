Псков выделит 35 млн рублей на ремонты двух образовательных учреждений

На капитальные ремонты образовательных учреждений Пскова, которые проходят по национальным проектам, выделят дополнительные средства из городского бюджета. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе работ выявилась необходимость в дополнительных объёмах, которые изначально не предусматривались сметой, но закрывать на это глаза нельзя – ремонты должны быть сделаны качественно и на совесть», - отметил глава города.

По его словам, для детского сада №43 выделят дополнительно 15 миллионов рублей, а для ремонта бывшего здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ) на Юбилейной, 56 направят 20 миллионов рублей.

«Мы не можем позволить себе экономить на качестве, особенно когда речь идёт о наших детях», - добавил Борис Елкин.

В детском саду №43 специалисты сейчас сосредоточились на прокладке новых коммуникаций. На корпусах также начались работы по устройству новой кровли. Детский сад ремонтируется по линии нацпроекта «Семья».

Обновление старого здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Идёт замена кровли и инженерных систем, переоборудование внутренних помещений. После завершения работ здесь будут учиться младшие школьники.