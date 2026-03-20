В псковском отделении Ассоциации юристов России выбрали новый состав совета

Отчетно-выборное собрание регионального отделения Ассоциации юристов России состоялось в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации.

Фото здесь и далее: Ассоциация юристов России в Пскове

Открывая собрание, председатель совета отделения Валентина Николаева обозначила основные направления деятельности отделения, которые были включены в план работы на 2026-2027 годы.

В ходе собрания были подведены итоги деятельности отделения за отчетный период. Подводя итоги отчетного периода исполнительный директор-руководитель аппарата отделения Неля Лебедева: «Членами Ассоциации активно оказывается бесплатная юридическая помощь жителям области, отделение участвует в ряде проектов, поддержанных правительством области и Фондом президентских грантов. В первую очередь — это оказание правовой поддержки участникам, ветеранам СВО и членам их семей, работа с социальными координаторами государственного Фонда "Защитники Отечества", также просветительские мероприятия с гражданами по профилактике мошенничества, работа с молодежью».

Красной нитью в выступлениях на собрании звучала мысль о том, что члены Ассоциации на общественных началах проводят значительную работу по правовому просвещению, консультированию и информированию.

Ключевым событием встречи стали выборы руководящих органов отделения. По итогам голосования были избраны председатели, новые составы совета и исполнительного комитета, которым предстоит реализовывать стратегию развития регионального отделения Ассоциации на предстоящий период.

Почетным гостем мероприятия стал начальник управления министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области Сергей Самолётов. В своем выступлении он высоко оценил вклад регионального отделения Ассоциации в укрепление правовых основ общества и повышение качества юридических услуг, предоставляемых жителям Псковской области. Сергей Самолетов поздравил избранных руководителей и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.