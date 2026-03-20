Александр Сорокин вступил в должность министра образования Псковской области

Александр Сорокин вступил в должность министра образования Псковской области. С декабря 2025 года он занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона. 

Александр Сорокин окончил Поморский государственный университет, получив специальность учителя истории и английского языка. Свою педагогическую карьеру начал в одной из школ Санкт-Петербурга, а затем стал директором архангельской гимназии  № 21.

Он является выпускником первого потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования РФ и до назначения на должность в Псковскую область работал в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Бывший министр образования Псковской области Андрей Ермаков оставил свой пост 17 ноября.

Временно исполняющим обязанности министра образования Псковской области была назначена Татьяна Лозницкая. Сейчас она вновь занимает должность заместителя.

