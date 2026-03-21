 
Общество

Названы самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска во второй половине 2026 года

Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным — ноябрь, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Если рассматривать месяцы второй половины 2026 года с точки зрения суммы отпускных, то самым выгодным будет июль, немного хуже — сентябрь, октябрь и декабрь, а самый невыгодный месяц — ноябрь», — сказал юрист. Это актуально для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад, и касается только 2026 года.

По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года — разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня.

Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, - выгодно использовать отпуск.

Исходя из этого, самым выгодным месяцем второй половины 2026 года для использования отпуска является июль (23 рабочих дня), немного хуже сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), а самым невыгодным — ноябрь (20 рабочих дней).

