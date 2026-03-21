В Пскове и Великих Луках продолжается благотворительная акция «Корзина доброты»

В Пскове и Великих Луках продолжается регулярная благотворительная акция «Корзина доброты». Волонтеры будут ждать желающих принять участие сегодня с 12 до 18 часов в магазинах «Пятерочка», сообщила руководитель Псковской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки» Алеся Михачева в своем Telegram-канале.
Присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно приобрести в магазине товары с длительным сроком хранения и передать их волонтерам в прикассовой зоне. В перечень продуктов входят подсолнечное масло, крупы, мука, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, соль, мясная, рыбная, овощная и фруктовая консервация, сухофрукты, сладости (печенье, пряники, конфеты). Также можно пожертвовать детское питание и детские средства гигиены.
Акция проходит по нескольким адресам.
В Пскове:
- Улица Вокзальная, дом 32;
- Улица Гагарина, дом 4;
- Улица Фабрициуса, дом 5б;
- Рижский проспект, дом 87;
- Рижский проспект, дом 40б;
- Улица Народная, дом 49а.
В Великих Луках:
- Улица Некрасова, дом 3/31;
- Октябрьский проспект, дом 44;
- Улица Ботвина дом 10/21.