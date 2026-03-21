 
Общество

В Порхове на время капремонта ДШИ изменят работу детского сада «Светлячок»

В связи с проведением капитального ремонта в здании Детской школы искусств временно изменится организация учебного и воспитательного процессов, а также работа детского сада «Светлячок» в Порховском муниципальном округе. С 1 апреля для учащихся ДШИ учебный процесс будет организован в помещениях детского сада, сообщил глава муниципалитета Юрий Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дети, посещающие детский сад «Светлячок», с понедельника, 23 марта, в полном составе своих групп вместе с воспитателями и персоналом переводятся в детский сад «Орленок». Глава округа подчеркнул, что для детей там созданы все необходимые и комфортные условия.

«Приношу свои извинения родителям, воспитателям, педагогам, детям за доставленные временные неудобства. Спасибо за понимание!», — обратился к жителям Юрий Семенов.

 

