Телефонные мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Пскова, Великих Лук и Острова

В полицию Псковской области обратились жители Пскова, Великих Лук и Острова, ставшие жертвами телефонных мошенников. В общей сложности злоумышленники похитили у потерпевших более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные звонили горожанам по телефону и в мессенджерах, представляясь правоохранителями, сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами предоставления дополнительного заработка в интернете, необходимости перевода денег на «безопасный счет» и предотвращения несанкционированного оформления кредитов аферисты вводили граждан в заблуждение. Потерпевшие, поверив злоумышленникам, лишились крупных сумм.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего.