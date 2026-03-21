 
Общество

Телефонные мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Пскова, Великих Лук и Острова

В полицию Псковской области обратились жители Пскова, Великих Лук и Острова, ставшие жертвами телефонных мошенников. В общей сложности злоумышленники похитили у потерпевших более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные звонили горожанам по телефону и в мессенджерах, представляясь правоохранителями, сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами предоставления дополнительного заработка в интернете, необходимости перевода денег на «безопасный счет» и предотвращения несанкционированного оформления кредитов аферисты вводили граждан в заблуждение. Потерпевшие, поверив злоумышленникам, лишились крупных сумм.

 

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«В этой связи полиция напоминает об основных правилах безопасности. Не доверяйте неизвестным «доброжелателям». Критически относитесь ко всей информации с их стороны. Как убеждает практика: лучший способ оградить себя от преступных посягательств разного рода махинаторов — не вступать с ними в долгий диалог. А в случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию и соответствующее банковское учреждение», — призвали в пресс-службе ведомства.
