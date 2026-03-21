Бесплатную проверку бытовых тонометров проведут в Пскове и Великих Луках с 6 по 8 апреля

С 6 по 8 апреля в Псковской области, как и во всех регионах России, пройдет ежегодная акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты ФБУ «Псковский ЦСМ» на безвозмездной основе проведут прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице. 

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы», — отметили в больнице.

За время проведения акции с 2018 года более 160 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

Жители Псковской области могут принять участие в акции по следующим адресам:

  • Псков, Советская набережная, дом 10, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00), телефон: (8112) 331-332;
  • Великие Луки, улица Некрасова, дом 8, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00, (перерыв — с 12:00 до 13:00), телефон: (81153) 7-89-00.
