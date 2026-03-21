Псковичка приняла участие в семинаре медиасообществ в Калининграде

Транслятор смыслов Центра «Шум» Алина Ильина из Псковской области приняла участие в установочном семинаре по развитию медиасообществ, который прошел в Калининградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

Программа объединила более 100 лидеров проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и трансляторов смыслов Центра «Шум» из 42 регионов страны. В течение трех дней блогеры, продюсеры и медиаменеджеры совместно разрабатывали стратегии развития локальных медиасообществ, обсуждали форматы взаимодействия и создавали концепции новых медиапроектов.

В составе межрегиональных команд участники прорабатывали вопросы организации встреч сообществ «ТопБлог», запуска совместных проектов и привлечения новых авторов. Особое внимание уделялось принципам коллаборации: как авторам не конкурировать, а усиливать друг друга, объединяя энергию, идеи и опыт.

Алина Ильина вместе с коллегами из других регионов участвовала в разработке стратегий продвижения медиапроектов. Лучшие идеи, отмеченные экспертами сферы, будут применены на реальных площадках по всей стране.

«Если говорить о том, что я везу из Калининграда и установочного семинара Центра “Шум”, то можно сказать, что это четкое понимание моей роли в формировании и развитии медиасообщества. Если говорить про знания, то это классная лекция от Марии Петровой — менеджера по спецпроектам "ВКонтакте": все гипотезы, которые мы применяем в работе с социальными сетями, подтвердились», — поделилась впечатлениями Алина Ильина.

