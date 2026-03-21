 
Общество

Ученые предупредили о начале второй, более мощной волны полярных сияний после рекордного удара плазмы по Земле

Ночью может начаться вторая, более мощная волна полярных сияний. Земли достигло как минимум еще одно облако солнечной плазмы. На этом фоне суммарная индукция межпланетного магнитного поля выросла почти до 40 нанотесл — это значение значительно превышает порог экстремально высоких значений, который начинается от 25 нТл, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

Хотя на графике магнитных бурь сейчас наблюдается затишье, специалисты называют эту картину обманчивой: «Посмотрим, что на них будет через 2-3 часа».

В этот же период может начаться второй, еще более сильный чем вчера, всплеск полярных сияний.

Напомним, сегодня ночью началась магнитная буря сильного уровня G3 и стала самой мощной за два месяца. Начиная с понедельника, как считается, геомагнитное поле перейдет из красной в желтую умеренно возмущенную зону, а полностью обстановка нормализуется во вторник.

