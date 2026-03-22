Псковские пожарные рассказали, как избежать возгорания автомобиля

Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца и от соблюдения им правил эксплуатации, напомнили в МЧС России по Псковской области. Чтобы минимизировать риск возгорания, необходимо соблюдать рекомендации.

Автовладельцам необходимо регулярно проверять техническое состояние автомобиля, а также не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Водителям рекомендуют быть осторожными при ремонтных электрогазосварочных работах и не хранить в багажнике синтетические канистры с бензином, так как это может привести к накоплению статического электричества и взрыву.

В пресс-службе МЧС отметили, что в машине обязательно должен находиться исправный огнетушитель с действующим сроком годности, который лучше всего держать в салоне, в легкодоступном месте.