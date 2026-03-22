 
Общество

Врач назвала причины появления ночных судорог

Прием диуретиков и статинов, а также наследственные мышечные нарушения или заболевания центральной нервной системы могут стать причинами появления ночных судорог, рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

«Необычные причины могут включать лекарственные препараты (диуретики, статины), наследственные мышечные нарушения или заболевания ЦНС», - сказала Александрова.

Помимо этого, частые ночные судороги могут быть сигналом дефицита магния, калия, кальция или витамина D, нарушений щитовидной железы, диабета, варикозной болезни, периферической невропатии.

 

