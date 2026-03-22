Вылет самолёта рейса Москва - Псков задерживают на 3 часа

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 1,5 часа сегодня, 22 марта, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Вылет перенесли с 17:40 перенесли на 20:30. Ожидается, что самолет прилетит в псковский аэропорт в 21:55 (по расписанию – 19:05).

Ранее рейс перенесли на 1,5 часа. Самолёт должен был вылететь в 19:00.

Напомним, что сегодня, в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Псковской области, в аэропорту Пскова введены ограничения на взлет и посадку. Также возможно понижение скорости мобильного интернета.