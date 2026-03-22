 
Общество

Вылет самолёта рейса Москва - Псков задерживают на 3 часа

0

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 1,5 часа сегодня, 22 марта, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Вылет перенесли с 17:40 перенесли на 20:30. Ожидается, что самолет прилетит в псковский аэропорт в 21:55 (по расписанию – 19:05).

Ранее рейс перенесли на 1,5 часа. Самолёт должен был вылететь в 19:00. 

Напомним, что сегодня, в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Псковской области, в аэропорту Пскова введены ограничения на взлет и посадку. Также возможно понижение скорости мобильного интернета.

 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026