День работников гидрометеорологической службы России

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен указом президента Российской Федерации № 812 от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному российским императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. Уже в 20 веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Однако, начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети. В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об организации метеорологической службы РСФСР», который и стал новым этапом развития метеорологических исследований. В 1920-х годах шёл активный процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях и областях, пишет calend.ru.

В результате, 7 августа 1929 года ЦИК и Совнаркомом СССР приняли постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды, а в 1943-м — в Центральный институт прогнозов. В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение — Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года — Гидрометцентр России.

В состав Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов Росгидромета по федеральным округам, 28 федеральных государственных бюджетных учреждений – Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 научно-исследовательских учреждений. Также в его состав входят Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр, три военизированных службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы и другие подведомственные организации.

Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации (с 1948 года), также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех её программах и мероприятиях.

Также Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России по международным договорам РФ, в том числе по Конвенции ВМО, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.

Главная же цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.

Поэтому сегодня Росгидромет — один из самых инновационных ведомств, которое динамично развивается, успешно решает поставленные задачи. Использование современных компьютерных технологий, уникальных научно-исследовательских судов, радиолокационных аппаратов, орбитальных спутников позволяет повышать качество прогнозов.

Поэтому не секрет, что от компетентной и слаженной работы российских метеорологов во многом зависят не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики, а также здоровье и жизнь россиян. Также не стоит забывать, что и самочувствие миллионов людей, их психологический комфорт нередко связаны с точностью и оперативностью прогнозов сотрудников данного ведомства.

Не удивительно, что в свой профессиональный праздник все российские метеорологи получают искренние поздравления от друзей, коллег и руководства за свою эффективную и качественную работу.