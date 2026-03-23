Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых

Аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии «дипфейк», рассказал руководитель группы антифрода в «Яндексе» Андрей Будилов.

«Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества <...> становятся трендом и встречаются все чаще», — предупредил он.

Раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу, отметил эксперт. Весь процесс к тому же стал занимать меньше времени, пишет РИА Новости.

Мошенники используют дипфейки для того, чтобы усилить доверие: знакомые лицо или голос снижают настороженность. Злоумышленники применяют их наряду с классическими уловками, такими как создание срочности, добавил Будилов.

Перед ответом на подозрительное сообщение он посоветовал подождать и попытаться критически оценить ситуацию.

«Если вас торопят и давят на эмоции — это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника», — порекомендовал эксперт.

По его словам, также стоит обратить внимание на детали видео — например, на естественность мимики и движений — и прислушаться к звучанию голоса: насколько он натуральный, есть ли в речи живые паузы и интонации.

Наличие персональной информации у собеседника — не повод для доверия. Аферисты могут ее использовать для создания иллюзии знакомства или близости, заключил эксперт.