Власти хотят перевести все замороженные в Соцфонде пенсионные накопления в ПДС

Власти обсуждают автоматический перевод пенсионных накоплений из Соцфонда в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Информацию подтвердили источники на пенсионном рынке.

Речь идет о средствах, замороженных с 2014 года: сейчас под управлением ВЭБ.РФ находится почти 3 трлн рублей накоплений около 37 млн «молчунов» — граждан, которые не перевели средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пишут «Известия»..

Инициатива направлена на вовлечение россиян в долгосрочные накопления и формирование «длинных денег» в экономике, отметил депутат. Конкретный механизм пока не определен: обсуждается вариант с отдельным фондом, через который будут открываться счета ПДС. Это связано с тем, что ВЭБ управляет средствами граждан, но не может напрямую работать с ними в рамках программы — ее операторами выступают только НПФ.

Доходность накоплений в ВЭБ.РФ в 2025 году составила около 18%, тогда как средний показатель НПФ — порядка 13% годовых. При этом в рамках ПДС доходность у фондов достигала 19%.

