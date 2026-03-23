Первые весенние субботники прошли в Пскове

Первые субботники на территории 12-го избирательного округа города Пскова состоялись 21 марта. Они же стали первыми весенними субботниками в городе Пскове. Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, всего в округе запланировано восемь субботников. При этом территории определяются заранее активом округа, на каждой территории есть ответственный. Участникам субботников со стороны управления городского хозяйства оказывается помощь в предоставлении мусорных мешков, перчаток, инвентаря для уборки. Также управление вывозит собранный мусор.

Видео и фото здесь и далее: Елена Демченкова

Для создания хорошего настроения Григорий Стороненков организовал музыкальное сопровождение. В сборе мусора активно принимали участие люди разных возрастов, включая детей. Как заметили некоторые участники, детям нравятся такие мероприятия, потому что они могут свободно ходить по лужам, выковыривать из грязи разный мусор и пачкаться в свое удовольствие. При этом они весело проводят время и делают полезное дело, за которое их еще и хвалят.

Погода в субботу 21 марта была солнечной и безветренной. В этот день на округе убрали три территории.

Берег реки Великой напротив Советской набережной

Первый субботник стартовал в 10 часов утра на берегу реки Великой вдоль Советской набережной. Как рассказала ответственная за этот субботник Юлия Мозгалёва, в нем принимали участие жители домов №№60-68 на улице Леона Поземского.

Участники субботника собирали мусор вдоль дороги, а также на береговой полосе. Собрали большое количество фантиков, пластиковых и стеклянных бутылок. Особенно беспокоят людей битые стекла от бутылок. Ведь береговая полоса используется для отдыха граждан, прогулок и купания собак.

«Малая Родина»

Второй субботник начался в 11 часов на территории, которую в микрорайоне «Овсище» называют «Малая родина». Эта территория находится возле Чёртова ручья на углу улиц Чудской и старой дороги улицы Ижорского Батальона. Депутат и активисты уже давно создали проект благоустройства этого неухоженного уголка. Идея запланированного сквера состоит не только в обычном благоустройстве, но и в установке здесь информационных щитов, посвященных истории микрорайона Овсище. Отсюда и название «Малая родина».

Организатор субботника Галина Яковлева рассказала, что целью субботника было не только навести порядок на берегу Чёртова ручья и убрать мусор, но и привлечь внимание к этой территории, потому что 12-ый округ предложил администрации города включить ее в голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Берег реки Великой за мостом Александра Невского

Третьей точкой в этот субботний день субботников стал снова берег реки Великой, но уже в другом месте — за мостом Александра Невского напротив Церкви апостолов Петра и Павла.

Берег реки традиционно является местом притяжения людей, и местом, где недобросовестные люди регулярно оставляют свой мусор. Организатор этого субботника Валентина Виноградова рассказала, что уборкой берега ее семья занимается уже 20 лет. Сначала начинал сын, а теперь они с мужем убирают берег, потому что хочется гулять и отдыхать в чистом месте. Но к сожалению, есть люди, который мусор не выносят, а оставляют прямо на берегу. Валентина Виноградова три года просит установить контейнер для мусора на верхней части берега, но всё безуспешно. Депутат Григорий Стороненков обещал участникам субботника снова поднять этот вопрос.

В следующую субботу, 28 мая, в округе пройдет еще несколько субботников: на берегу Чёртова ручья у школы №3, на пустыре возле дома №17 на улице Технической, на зеленой зоне вдоль улицы Александра Невского. В этот день снова на улицу выйдут неравнодушные люди с граблями и мешками для мусора, чтобы сделать свой район чище и лучше.

Участники субботников готовы прилагать усилия и тратить время для чистоты в своем районе. Но всем им очень хотелось бы, чтобы другие жители и гости города берегли эту чистоту, не оставляли мусор на берегу реки и ручья, не бросали фантики на землю, не били бутылки. Тогда общими стараниями наш город Псков будет чистым и красивым.

Елена Демченкова