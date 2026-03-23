31% псковичей считает безделье отдыхом и расслаблением — опрос

Для 31% псковичей безделье — это прежде всего отдых и расслабление. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активных граждан.

Еще 19% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. 12% респондентов считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают его с ленью. 8% признались, что при слове «безделье» вспоминает о скуке, тоске или апатии. Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора — такую картину безделья нарисовали 7% участников опроса. Для 4% это слово неразрывно связано со сном.

При упоминании безделья женщины чаще мужчин вспоминают про отдых, ничегонеделание, лежание на диване и скуку. Мужчины же чаще связывают его с пустой тратой времени.

Каким же видят горожане свой идеальный день безделья? Чаще всего опрошенные мечтают о пассивном домашнем отдыхе: 30% хотели бы провести его за просмотром телевизора, компьютером или лежа со смартфоном в руках. Сон и восстановление сил — главная цель для 18% респондентов. 15% представляют идеальный день безделья активным: выйти на прогулку на свежий воздух или совершить вылазку на природу. Гастрономическая составляющая важна для 12%. Семья и близкие стали обязательной частью такого дня для 9%, а путешествия, море и поездки — для 7%. Хобби, творчество и саморазвитие выбрали 5%, еще столько же мечтают бездельничать на даче. Для 11% опрошенных понятие идеального дня безделья оказалось чуждым: они просто не знают, что это такое.

Женщины значительно чаще мужчин мечтают в день безделья прогуляться по городу или отправиться в парк, почитать книгу и посмотреть телевизор.

Получается, что безделье как явление многие воспринимают негативно, но один такой день в году не порок, а осознанная перезагрузка и возможность восстановить силы, заключили аналитики.