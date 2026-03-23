Родственники осужденных познакомились с условиями в себежских ИК-3 и ИК-6

В исправительных учреждениях Себежского муниципального округа - ИК-3 в поселке Идрица и ИК-6 в поселке Сосновый Бор управления ФСИН России по Псковской области прошли дни открытых дверей для родственников осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятия организовали для осужденных с положительными характеристиками и их близких.

Во время встреч родственники посетили территории колоний, ознакомились с условиями отбывания наказания, а также с бытовыми и жилищными условиями, в которых находятся их близкие. Представители администрации учреждений провели экскурсии по жилым отрядам, столовым, медицинским частям и другим объектам инфраструктуры.

Особое внимание уделили знакомству с условиями труда осужденных и их участием в производственной деятельности, что важно для процесса исправления и подготовки к освобождению, поделились в ведомстве. 

Родственники смогли пообщаться с руководством учреждений, задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы.

«Дни открытых дверей укрепляют социально полезные связи осужденных с семьями, что положительно сказывается на их морально-психологическом состоянии и мотивации к законопослушному поведению», - заключили в УФСИН. 
