Александру Матросову будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

В Пскове, между улицами Белинского и Александра Невского, расположена улица Александра Матросова. Это название бывший Совхозный переулок получил в 1949 году.

Улица Матросова есть и в Великих Луках — она находится в центральной части города, соединяет несколько других улиц, в том числе улицу Некрасова и проспект Ленина.

Имя этого бойца Красной Армии, совершившего свой легендарный подвиг на Псковской земле, знакомо каждому. Он остался навеки 19-летним. Рядовой Александр Матросов. В прошлом году мы отмечали 100-летие со дня его рождения.

