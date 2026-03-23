 
Общество

Семь великолучан получили бесплатную юридическую помощь в центре «Земляки»

0

Семь человек пришли на консультацию в великолукский центр бесплатной юридической помощи «Земляки» 19 марта, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Состоялся очередной прием граждан. На консультацию пришли семь человек, при этом большинство обращений — от тех, кто обратился в центр впервые. Это говорит о том, что потребность в доступной юридической помощи остается высокой. Темы, с которыми приходят люди, — самые разные. В этот раз поднимались вопросы социальных гарантий, экологических нарушений, взыскания средств за жилье, а также непростые ситуации в сфере семейных отношений. Каждое обращение требует внимательного и индивидуального подхода», - сообщил Александр Козловский.

По его мнению, важно, что работа центра не ограничивается консультациями. По итогам приема подготовили два исковых заявления — по трудовому спору и по вопросу перерасчета пенсионных начислений в Социальном фонде России. Также специалисты помогли оформить необходимые заявления по социальным и договорным вопросам, а по жилищной теме дали подробные разъяснения.

«Такая адресная помощь позволяет людям не оставаться один на один с проблемами и быстрее находить правовые решения», - добавил депутат.

Приемы проходят в Великих Луках каждый четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 13А. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026