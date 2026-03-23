Семь великолучан получили бесплатную юридическую помощь в центре «Земляки»

Семь человек пришли на консультацию в великолукский центр бесплатной юридической помощи «Земляки» 19 марта, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram
По его мнению, важно, что работа центра не ограничивается консультациями. По итогам приема подготовили два исковых заявления — по трудовому спору и по вопросу перерасчета пенсионных начислений в Социальном фонде России. Также специалисты помогли оформить необходимые заявления по социальным и договорным вопросам, а по жилищной теме дали подробные разъяснения.
Приемы проходят в Великих Луках каждый четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 13А.
Пресс-портреты