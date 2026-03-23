Семь великолучан получили бесплатную юридическую помощь в центре «Земляки»

Семь человек пришли на консультацию в великолукский центр бесплатной юридической помощи «Земляки» 19 марта, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.

«Состоялся очередной прием граждан. На консультацию пришли семь человек, при этом большинство обращений — от тех, кто обратился в центр впервые. Это говорит о том, что потребность в доступной юридической помощи остается высокой. Темы, с которыми приходят люди, — самые разные. В этот раз поднимались вопросы социальных гарантий, экологических нарушений, взыскания средств за жилье, а также непростые ситуации в сфере семейных отношений. Каждое обращение требует внимательного и индивидуального подхода», - сообщил Александр Козловский.

По его мнению, важно, что работа центра не ограничивается консультациями. По итогам приема подготовили два исковых заявления — по трудовому спору и по вопросу перерасчета пенсионных начислений в Социальном фонде России. Также специалисты помогли оформить необходимые заявления по социальным и договорным вопросам, а по жилищной теме дали подробные разъяснения.

«Такая адресная помощь позволяет людям не оставаться один на один с проблемами и быстрее находить правовые решения», - добавил депутат.

Приемы проходят в Великих Луках каждый четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 13А.